«Адмирал» дома уступил рижскому «Динамо»
Матч регулярного чемпионата КХЛ
между «Адмиралом» и рижским «Динамо» завершился победой гостей. Итоговый счет
матча – 3:1 в пользу «Динамо».
В составе победителей дубль в
активе Тима Сестито, еще одну шайбу провел Филипп Толузаков. У «Адмирала» гол в
активе Александра Горшкова.
«Адмирал» идет седьмым на Востоке
с 67 очками. «Динамо» последнее на
Западе – 45 очков.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Адмирал - Динамо Р - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы:
Толузаков (Редлихc К., Гиллис), 15:50 (0:1). Сестито (Липсбергс), 22:11 (0:2). Горшков (Саюстов, Александров), 26:41 (1:2). Сестито (Гиллис, Толузаков), 41:50 (1:3).
Место и дата
12 января 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически