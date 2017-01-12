Защитник «Хоффенхайма», которым интересовался «Челси», согласовал контракт с «Баварией»

Как сообщает немецкое издание Kicker, защитник «Хоффенхайма» Никлас Зюле станет игроком мюнхенской «Баварии».

Отмечается, что футболист достиг принципиальной договоренности с действующим чемпионом Германии. Сделка будет оформлена в ближайшее время, а сам Зюле подпишет пятилетний контракт с новой командой. Ранее президент «Баварии» Ули Хенесс подтвердил интерес клуба к защитнику.

Также стоит отметить, что в его услугах, как сообщали английские СМИ, был заинтересован наставник «Челси» Антонио Конте.

В нынешнем сезон 21-летний Зюле провел во всех турнирах 16 матчей, забил один гол, отдал одну голевую передачу и получил одну желтую карточку. Портал Transfermarkt.de оценивает защитника в 12 млн евро, а его контракт с «Хоффенхаймом» рассчитан до 2019 года.