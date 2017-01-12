Новокузнецкий «Металлург» потерял шансы на выход в плей-офф

«Металлург» (Новокузнецк) досрочно потерял шансы на выход в плей-офф. По набранным очкам команда на последнем месте в лиге.

В 48 матчах «Металлург» набрал 30 очков – семь побед и три победы по буллитам. Команда находится на последнем месте по очкам не только в Восточной конференции, но и в лиге. Рижское «Динамо», находящееся на последнем месте на Западе, имеет в активе 45 очков.

Отметим, что «Металлург» пока ни разу не выходил в плей-офф КХЛ.