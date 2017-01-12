Новокузнецкий «Металлург» потерял шансы на выход в плей-офф
«Металлург» (Новокузнецк) досрочно
потерял шансы на выход в плей-офф. По набранным очкам команда на последнем месте
в лиге.
В 48 матчах «Металлург» набрал 30
очков – семь побед и три победы по буллитам. Команда находится на последнем
месте по очкам не только в Восточной конференции, но и в лиге. Рижское «Динамо»,
находящееся на последнем месте на Западе, имеет в активе 45 очков.
Отметим, что «Металлург» пока ни
разу не выходил в плей-офф КХЛ.
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