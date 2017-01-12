Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Женщины
Хоккей  Локомотив- : -Ак Барс
Футбол  Милан- : -Торино
Хоккей  Салават Юлаев1 : 3Торпедо
Гандбол  Россия- : -Япония
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гендиректор «Тосно»: Два сбора проведем в Турции, решили ничего не менять

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о зимних сборах команды.

- Намеренно выбирали соперников на турецком сборе уровня премьер-лиги. С нашими коллегами по ФНЛ мы и так уже наигрались. Решили выбрать соперников посильнее, чтобы проверить свои силы. Нам же предстоит кубковая игра с сильным соперником - московским «Локомотивом», надо будет готовиться. 

- В прошлом сезоне вы играли с ЦСКА и «Зенитом», а теперь «Нефтчи» из Азербайджана и румынская «Политехника». 
- Это скорее совпадение, что сыграли с сильными соперниками и все хорошо пошло. Это не от спаррингов зависит. Решили на этом сборе сыграть с сильными командами, которые играют в Еврокубках, да и в своих чемпионатах выглядят прилично. 

- Многие российские клубы отказываются от поездок в Турцию. У вас не было опасений? 
- У нас было все забронировано, да и вроде бы в Анталии никаких происшествий не было. Все в столице происходит. Решили ничего не менять, - сказал Матюшенко в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, первый сбор команды Дмитрия Парфенова в Турции продлится до 25 января. Матч с «Нефтчи» пройдет 17 января, а с «Политехникой» - 23.

«Тосно» с 49 очками занимает второе место в ФНЛ. У лидера первенства - московского «Динамо» 54 очка.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гендиректор «Тосно»: Уход Маркова в «Зенит» или ЦСКА? Эта тема закрыта, он остается в клубеГенеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал, что нападающий Евгений Марков останется в команде.Ника Чхапелия близок к переходу в «Спартак» из НальчикаГенеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры полузащитника клуба Ники Чхапелия.Полузащитник «Факела» перешел в «Тосно»«Тосно» подписало контракт с 23-летним полузащитником «Факела» Ильнуром Альшиным.Агент Милевского: Артем сыграет за «Тосно» в РФПЛ, после чего у него останется два-три года на АзиюАгент форварда «Тосно» Артема Милевского Александр Панков рассказал о планах своего подопечного.Лучший бомбардир «Тосно» интересен ряду клубов второй восьмерки РФПЛЛучший бомбардир «Тосно» Антон Заболотный интересен нескольким командам из второй восьмерки премьер-лиги.Нападающий «Тосно» Марков не захотел ехать на просмотр в ЦСКАГенеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что форварда команды Евгения Маркова хотел просмотреть ЦСКА, но этот вариант не заинтересовал игрока.«Шахтер» выкупил контракт нападающего «Тосно» ЛаптеваФутбольный клуб «Тосно» и солигорский «Шахтер» пришли к соглашению о выкупе белорусским клубом контракта нападающего Дениса Лаптева, сообщает официальный сайт петербургской команды.Раде Дугалич: «Тосно» готово к повышению в классеЗащитник «Тосно» Раде Дугалич поделился мнением о перспективе выхода клуба в Премьер-лигу.Гендиректор «Тосно»: Интерес к Маркову есть со стороны разных клубов, но отпустить мы его не готовыГенеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего Евгения Маркова в другой клуб в зимнее трансферное окно.Агент Маркова: «Зенит» проявляет интерес к ЕвгениюАгент нападающего «Тосно» Евгения Маркова Андрей Талаев в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры его клиента.Евгений Марков: Интерес ЦСКА? Пока без комментариевФорвард «Тосно» Евгений Марков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» отказался комментировать интерес ЦСКА.Агент Маркова: Не только ЦСКА, но и другие команды, в том числе и из Европы, проявляют интерес к ЕвгениюАндрей Талаев, агент форварда «Тосно» Евгения Маркова, рассказал об интересе к футболисту тосненского клуба.ЦСКА нашел замену Траоре в «Тосно»Нападающий «Монако» Ласина Траоре, выступающий в ЦСКА на правах аренды, в зимнее трансферное окно может покинуть стан армейцев.Артем Милевский: Может, выстрелю и в 33 еще сыграю в Лиге чемпионов!Артем Милевский: Может, выстрелю и в 33 еще сыграю в Лиге чемпионов!Форвард «Тосно» рассказал «Советскому спорту», в какой ситуации может уехать в Италию, и объяснил, почему все еще болеет за «Динамо» (Киев).Артем Милевский: В «Тосно» у нас все хорошоФорвард «Тосно» Артем Милевский рассказал о состоянии дел в команде. Он отметил, что всем доволен.«Тосно» разгромило «Сокол», Милевский сыграл 70 минут«Тосно» в матче 24-го тура ФНЛ обыграло «Сокол» со счетом 5:2.Гурам Тетрашвили: Предсезонные ожидания «Тосно» оправдываются, но хочется первого места в ФНЛЗащитник «Тосно» Гурам Тетрашвили оценил выступление команды в первой части сезона 2016/2017.«Тосно» сыграло вничью с «Факелом», Милевский вышел на 83-й минутеМатч 23-го тура ФНЛ между «Тосно» и «Факелом» закончился нулевой ничьей.Агент Милевского: Киевское «Динамо» действительно задолжало Артему более миллиона долларовАгент форварда «Тосно» Артема Милевского Александр Панков подтвердил информацию о том, что его клиент требует у киевского «Динамо» погасить задолженность по зарплате. Он отметил, что футболист уже обратился в соответствующие инстанции.Евгений Калешин: Результат игры с «Тосно» закономеренТренер «Кубани» Евгений Калешин поделился впечатлениями после гостевого матча 22-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Тосно».
Главные новости
Футбол
Эдуард Безуглов: Я за три месяца гарантирую Роналдо минус 20 кг (фото)
Биатлон
Германия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Россия – 13-я
Футбол
Вячеслав Чанов: В «Арсенале» я нужен своему ученику Володе Габулову
Футбол
Вячеслав Чанов покинул ЦСКА
Футбол
Умер бывший тренер сборной Англии Грэм Тейлор
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере Куасси в «Селтик»
Футбол
Кирилл Панченко: Если бы не футбол, стал бы пилотом
Футбол
Агент Траоре не знает, останется ли нападающий в ЦСКА
Хоккей
Рене Фазель: IIHF даже не обсуждает вопрос отстранения России от международных соревнований
Футбол
Агент: Активная стадия переговоров ЦСКА с Милановым начнется в марте
все новости
Тосно
Тоснокалендарьстатистика
матюшенко вячеслав
матюшенко вячеслав