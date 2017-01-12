Гендиректор «Тосно»: Два сбора проведем в Турции, решили ничего не менять

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о зимних сборах команды.

- Намеренно выбирали соперников на турецком сборе уровня премьер-лиги. С нашими коллегами по ФНЛ мы и так уже наигрались. Решили выбрать соперников посильнее, чтобы проверить свои силы. Нам же предстоит кубковая игра с сильным соперником - московским «Локомотивом», надо будет готовиться.

- В прошлом сезоне вы играли с ЦСКА и «Зенитом», а теперь «Нефтчи» из Азербайджана и румынская «Политехника».

- Это скорее совпадение, что сыграли с сильными соперниками и все хорошо пошло. Это не от спаррингов зависит. Решили на этом сборе сыграть с сильными командами, которые играют в Еврокубках, да и в своих чемпионатах выглядят прилично.

- Многие российские клубы отказываются от поездок в Турцию. У вас не было опасений?

- У нас было все забронировано, да и вроде бы в Анталии никаких происшествий не было. Все в столице происходит. Решили ничего не менять, - сказал Матюшенко в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, первый сбор команды Дмитрия Парфенова в Турции продлится до 25 января. Матч с «Нефтчи» пройдет 17 января, а с «Политехникой» - 23.

«Тосно» с 49 очками занимает второе место в ФНЛ. У лидера первенства - московского «Динамо» 54 очка.