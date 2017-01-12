«Краснодар» объявил о трансфере Куасси в «Селтик»
«Краснодар» согласовал переход полузащитника Эбуэ Куасси в «Селтик», сообщается на официальном сайте российского клуба.
Условия сделки не разглашаются.
19-летний ивуариец с лета 2014 года занимался в академии «Краснодара». В декабре 2015 года он подписал с «быками» профессиональный контракт, вскоре после чего был переведен в главную команду клуба. В активе Куасси 19 официальных матчей в составе «горожан», один забитый мяч и две результативных передачи.
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