«Краснодар» объявил о трансфере Куасси в «Селтик»

Полузащитник лондонского «Арсенала» на правах аренды перешел в шотландский «Рейнджерс».

Полузащитник «Арсенала» Тораль перешел в «Рейнджерс» Полузащитник лондонского «Арсенала» на правах аренды перешел в шотландский «Рейнджерс».

Дмитрий Селюк: К примеру, я предложу игрокам «Челси» сыграть за «Томь»…

Дмитрий Селюк: К примеру, я предложу игрокам «Челси» сыграть за «Томь»… Известный футбольный менеджер Дмитрий Селюк намерен помочь «Томи» игроками.

Бывший защитник «Спартака» Рамиз Мамедов поделился своим мнением о результатах команды в нынешнем сезоне. Он считает, что в успехах красно-белых есть заслуга Дмитрия Аленичева.

Рамиз Мамедов: Нынешний «Спартак» создавал Аленичев Бывший защитник «Спартака» Рамиз Мамедов поделился своим мнением о результатах команды в нынешнем сезоне. Он считает, что в успехах красно-белых есть заслуга Дмитрия Аленичева.

Тренер вратарей Вячеслав Чанов рассказал о мотивах своего ухода из ЦСКА.

Вячеслав Чанов: В «Арсенале» я нужен своему ученику Володе Габулову

Вячеслав Чанов: В «Арсенале» я нужен своему ученику Володе Габулову Тренер вратарей Вячеслав Чанов рассказал о мотивах своего ухода из ЦСКА.

Тренер вратарей молодежной команды Вячеслав Чанов принял решение покинуть армейский клуб в связи с переходом в основную команду тульского «Арсенала», сообщается на официальном сайте красно-синих.

Вячеслав Чанов покинул ЦСКА Тренер вратарей молодежной команды Вячеслав Чанов принял решение покинуть армейский клуб в связи с переходом в основную команду тульского «Арсенала», сообщается на официальном сайте красно-синих.

«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

Лысцов перейдет в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

Нападающий «Наполи» Роберто Инсинье на правах аренды перешел в клуб Серии В - «Латину», сообщает официальный сайт неаполитанского клуба.

Инсинье из «Наполи» перешел в клуб Серии В

Инсинье из «Наполи» перешел в клуб Серии В Нападающий «Наполи» Роберто Инсинье на правах аренды перешел в клуб Серии В - «Латину», сообщает официальный сайт неаполитанского клуба.

Агент нападающего ЦСКА Ласины Траоре Дмитрий Селюк не знает, будет ли ивуариец играть за армейцев в весенней части сезона.

Агент Траоре не знает, останется ли нападающий в ЦСКА

Агент Траоре не знает, останется ли нападающий в ЦСКА Агент нападающего ЦСКА Ласины Траоре Дмитрий Селюк не знает, будет ли ивуариец играть за армейцев в весенней части сезона.

Мирчо Димитров, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, рассказал о контрактной ситуации своего клиента.

Агент: Активная стадия переговоров ЦСКА с Милановым начнется в марте

Агент: Активная стадия переговоров ЦСКА с Милановым начнется в марте Мирчо Димитров, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, рассказал о контрактной ситуации своего клиента.

Защитник «Рубина» Эмиль Бергстрем рассказал о том, как провел новогодний отпуск.

Эмиль Бергстрем: Мы должны подниматься вверх по турнирной таблице

Эмиль Бергстрем: Мы должны подниматься вверх по турнирной таблице Защитник «Рубина» Эмиль Бергстрем рассказал о том, как провел новогодний отпуск.

Нападающий «Рубина» Жонатас рассказал о том, как провел новогодний отпуск.

Жонатас: Хочу забивать в каждой игре Нападающий «Рубина» Жонатас рассказал о том, как провел новогодний отпуск.

Молодежный состав «Спартака» продолжит подготовку к весенней части сезона на сборе на Кипре, сообщает официальный сайт красно-белых.

«Молодежка» «Спартака» отправилась на первый сбор на Кипр

«Молодежка» «Спартака» отправилась на первый сбор на Кипр Молодежный состав «Спартака» продолжит подготовку к весенней части сезона на сборе на Кипре, сообщает официальный сайт красно-белых.

Адриано проходит медобследование в Италии Нападающий «Милана» Луис Адриано проходит медицинское обследование в Италии, сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В ближайшие дни закончится еще одна мыльная опера – в «Спартак» с большой долей вероятности перейдет форвард «Милана» Луис Адриано.

Форвард для Карреры. Почему трансфер Луиса Адриано в «Спартак» – полный провал

Форвард для Карреры. Почему трансфер Луиса Адриано в «Спартак» – полный провал В ближайшие дни закончится еще одна мыльная опера – в «Спартак» с большой долей вероятности перейдет форвард «Милана» Луис Адриано.

Полузащитник московского «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес рассказал, как набирает физическую форму во время паузы в чемпионате России.

Промес набирает физическую форму, играя в большой теннис (фото) Полузащитник московского «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес рассказал, как набирает физическую форму во время паузы в чемпионате России.

Сегодня, 12 января футболисты «Рубина» вышли из отпуска.

Футболисты «Рубина» вышли из отпуска Сегодня, 12 января футболисты «Рубина» вышли из отпуска.

Заместитель генерального директора «Анжи» Эльдар Исаев сообщил, что штат сотрудников махачкалинского клуба будет, по всей видимости, уменьшен вполовину.

Штат сотрудников «Анжи» будет сокращен наполовину Заместитель генерального директора «Анжи» Эльдар Исаев сообщил, что штат сотрудников махачкалинского клуба будет, по всей видимости, уменьшен вполовину.

Капитан московского «Спратака» Денис Глушаков выполнил упражнения с тренажером под песню известного советского автора-исполнителя Владимира Высоцкого.

Глушаков работал с тренажером под песню Владимира Высоцкого (видео)

Глушаков работал с тренажером под песню Владимира Высоцкого (видео) Капитан московского «Спратака» Денис Глушаков выполнил упражнения с тренажером под песню известного советского автора-исполнителя Владимира Высоцкого.

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак опроверг информацию о своем возвращении в «Локомотив».

Тарас Бурлак: Я остаюсь в «Рубине» на сто процентов

Тарас Бурлак: Я остаюсь в «Рубине» на сто процентов Защитник «Рубина» Тарас Бурлак опроверг информацию о своем возвращении в «Локомотив».