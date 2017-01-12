Инсинье из «Наполи» перешел в клуб Серии В
Нападающий «Наполи» Роберто Инсинье на правах аренды перешел в клуб Серии В - «Латину», сообщает официальный сайт неаполитанского клуба.
Роберто — это родной брат Лоренцо Инсиньо.
В нынешнем сезоне 22-летний итальянец принял участие в одном матче «Наполи», отыграв 82 минуты.
Le immagini della conferenza stampa di presentazione di Roberto Insigne #USLatina #LNPB #SerieB pic.twitter.com/dVGW0NM5az— Us Latina (Official) (@UsLatinaCalcio) 12 января 2017 г.
Стоимость форварда составляет 800 тысяч евро.
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