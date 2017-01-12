Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Женщины
Хоккей  Локомотив- : -Ак Барс
Футбол  Милан- : -Торино
Хоккей  Салават Юлаев1 : 3Торпедо
Гандбол  Россия- : -Япония
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Инсинье из «Наполи» перешел в клуб Серии В

Источник:  ФК «Наполи»Комментарии

Нападающий «Наполи» Роберто Инсинье на правах аренды перешел в клуб Серии В - «Латину», сообщает официальный сайт неаполитанского клуба.

Роберто — это родной брат Лоренцо Инсиньо.

В нынешнем сезоне 22-летний итальянец принял участие в одном матче «Наполи», отыграв 82 минуты.

Стоимость форварда составляет 800 тысяч евро.

Лысцов перейдет в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Полузащитник «Арсенала» Тораль перешел в «Рейнджерс»Полузащитник лондонского «Арсенала» на правах аренды перешел в шотландский «Рейнджерс».Лысцов перейдет в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛЛысцов перейдет в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Краснодар» объявил о трансфере Куасси в «Селтик»«Краснодар» согласовал переход полузащитника Эбуэ Куасси в «Селтик», сообщается на официальном сайте российского клуба.Адриано проходит медобследование в ИталииНападающий «Милана» Луис Адриано проходит медицинское обследование в Италии, сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.«Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» за Дибалу 50 млн фунтовГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заинтересован в услугах форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы.«Арсенал» подписал новые контракты с Жиру, Косельни и Кокленом (видео)Как сообщает пресс-служба лондонского «Арсенаола», клуб продлил соглашения с тремя игроками основы.Полузащитник «Факела» перешел в «Тосно»«Тосно» подписало контракт с 23-летним полузащитником «Факела» Ильнуром Альшиным.Нобель Арустамян: Трансфер Адриано в «Спартак» – личный выбор КаррерыКомментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал подробности возможного трансфера в московский «Спартак» форварда «Милана» Луиса Адриано.Агент Адриано: Луис проходит медицинское обследование, после чего встретится с руководством «Спартака»Футбольный агент Гилмар Велоз, представляющий интересы нападающего «Милана» Луиса Адриано, прокомментировал грядущий трансфер своего клиента в московский «Спартак».Аксель Витсель: Однажды мои дети смогут сказать, что они жили и в Китае, и в РоссииПолузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель в интервью HLN еще раз объяснил, почему он перешел из «Зенита» не в «Ювентус», а в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь».Винченцо Монтелла: Сторари будет иметь важное значение для «Милана», его опыт пригодится всемГлавный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал возвращение в стан итальянской команды голкипера Марко Сторари, который выступал за «россонери» с 2007 по 2010 года.«Интер» арендовал у «Аталанты» полузащитника Гальярдини (фото)«Интер» подписал контракт с полузащитником Роберто Гальярдини, ранее выступавшим за «Аталанту».Агент подтвердил, что Эвра может покинуть «Ювентус»Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра, вероятно, уйдет из итальянского клуба в зимнее трансферное окно.Агент: Чемпионат Китая не устраивает Маноласа, купить признание и славу невозможноФутбольный агент Иоаннис Евангелопулос, представляющий интересы защитника «Ромы» Костаса Маноласа, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны лондонского «Арсенала», а также высказался о его планах на будущее.Деулофеу согласился перейти в «Милан»Полузащитник «Эвертона» Жерар Деулофеу согласился на переход в «Милан». Теперь «россонери» ждут подтверждения трансфера со стороны «ирисок». Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшее время.«Эвертон» предложил 15 млн фунтов за полузащитника «Аталанты», но получил отказКак сообщает издание The Guardian, «Эвертон» заинтересован в услугах полузащитника «Аталанты» Франка Кесси.Дмитрий Шляхтин: Переходы Молло и Цаллагова в «Зенит» стали удачной сделкойЧлен совета директоров «Крыльев Советов» и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин прокомментировал переходы полузащитника Йоана Молло и защитника Ибрагима Цаллагова в «Зенит».Агент: Луис Адриано говорил с Каррерой и понял, что в него верятАгент: Луис Адриано говорил с Каррерой и понял, что в него верятАгент нападающего Луиса Адриано Жилмар Велос рассказал, почему бразилец выбрал «Спартак».Массимилиано Аллегри: Расширение формата чемпионатов мира? Футбол превратился в бизнес и шоуГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри скептически относится к увеличению количества стран-участниц чемпионатов мира по футболу.«Енисей» подписал нападающего Саркисова«Енисей» подписал контракт с нападающим Артуром Саркисовым, сообщает официальный твиттер краснояроского клуба.
Главные новости
Футбол
Эдуард Безуглов: Я за три месяца гарантирую Роналдо минус 20 кг (фото)
Биатлон
Германия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Россия – 13-я
Футбол
Вячеслав Чанов: В «Арсенале» я нужен своему ученику Володе Габулову
Футбол
Вячеслав Чанов покинул ЦСКА
Футбол
Умер бывший тренер сборной Англии Грэм Тейлор
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере Куасси в «Селтик»
Футбол
Кирилл Панченко: Если бы не футбол, стал бы пилотом
Футбол
Агент Траоре не знает, останется ли нападающий в ЦСКА
Хоккей
Рене Фазель: IIHF даже не обсуждает вопрос отстранения России от международных соревнований
Футбол
Агент: Активная стадия переговоров ЦСКА с Милановым начнется в марте
все новости
Наполи
Наполикалендарьстатистика
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы