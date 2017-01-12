Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Женщины
Хоккей  Локомотив- : -Ак Барс
Футбол  Милан- : -Торино
Хоккей  Салават Юлаев1 : 3Торпедо
Гандбол  Россия- : -Япония
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Умер бывший тренер сборной Англии Грэм Тейлор

Источник:  BBCКомментарии

12 января скончался известный английский тренер Грэм Тейлор. Ему было 72 года.

В качестве игрока Тейлор выступал за «Гримсби» и «Линкольн Сити». Тренировал «Линкольн Сити», «Уотфорд», «Астон Виллу», «Вулверхэмптон» и сборную Англии.  Дважды занимал второе место в чемпионате Англии, финалист Кубка Англии 1984 года. Со сборной Англии он вышел на Евро 1992, где занял последнее место в группе. На ЧМ-1994 сборная не пробилась, после чего Тейлор был отправлен в отставку.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Полузащитник «Арсенала» Тораль перешел в «Рейнджерс»Полузащитник лондонского «Арсенала» на правах аренды перешел в шотландский «Рейнджерс».В случае ухода Терри, «Челси» постарается приобрести защитника «Мидлсбро»Защитник «Мидлсбро» Бен Гибсон может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает издание Mirror.Наставник «Севильи» подтвердил интерес к защитнику «Ливерпуля» СахоГлавный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли прокомментировал информацию об интересе испанского клуба к защитнику «Ливерпуля» Мамаду Сахо.Златан Ибрагимович: За три месяца я завоевал АнглиюФорвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал, что его не интересует личные показатели в АПЛ.«МЮ» по инициативе Моуринью перехватит у «Челси» полузащитника «Монако»Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью планирует приобрести полузащитника «Монако» Тьемуэ Бакайоко.«Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» за Дибалу 50 млн фунтовГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заинтересован в услугах форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы.Славен Билич: Пайе хочет уйти, но «Вест Хэм» не собирается его продаватьГлавный тренер «Вест Хэма» Славен Билич рассказал о планах своего подопечного Димитрия Пайе.«Арсенал» подписал новые контракты с Жиру, Косельни и Кокленом (видео)Как сообщает пресс-служба лондонского «Арсенаола», клуб продлил соглашения с тремя игроками основы.«Юнайтед» не будет покупать, мы копим деньги». Кто покинет «Манчестер» в январе?«Юнайтед» не будет покупать, мы копим деньги». Кто покинет «Манчестер» в январе?«Советский спорт» рассказывает, кто из игроков «красных дьяволов», скорее всего, покинет клуб в зимнее трансферное окно.«Тоттенхэм» готов приобрести Баркли в связи с приходом в «Эвертон» ШнайдерлинаПолузащитник «Эвертона» Росс Баркли может покинуть клуб. Об это сообщает издание Daily Mirror.«Лион» намерен приобрести двух игроков «Манчестер Юнайтед»Как сообщает издание Daily Mail, «Лион» в зимнее трансферное окно планирует приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая.Шнайдерлин прибыл на тренировочную базу «Эвертона» (фото)Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Морган Шнайдерлин близок к уходу в другой клуб. Об этом сообщает издание Daily Mail.«Манчестер Юнайтед» продлит контракт с ФеллайниРуководство и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» довольны выступлением полузащитника Маруана Феллайни. Об этом сообщает BBC Sport.«Суонси» предлагает «Ливерпулю» за Сахо 23 млн евроЗащитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо близок к уходу из мерсисайдского клуба. Об этом сообщает портал Transfermarkt.de.«Манчестер Сити» обвиняется в нарушении антидопинговых правилФутбольная ассоциация Англии обвинила «Манчестер Сити» в нарушении антидопинговых правил.Тимур Журавель: Мхитарян – волшебный игрок, в голевых атаках с его участием не фиксируется офсайдКомментатор телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель иронично высказался об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна.Клод Макелеле стал тренером «Суонси» (фото)Бывший полузащитник сборной Франции Клод Макелеле вошел в тренерский штаб «Суонси Сити», сообщает официальный твиттер клуба английской премьер-лиги.Алексис Санчес может заменить Гризманна в «Атлетико»Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес продолжает вызывать интерес со стороны других клубов.Почеттино хочет приобрести в «Тоттенхэм» полузащитника «Атлетико»Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино намерен укрепить атакующую линию своей команды в январе 2017 года.Жозе Моуринью: Игра с «Ливерпулем» для нас - это нечто особенноеГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью призвал болельщиков сплотиться вокруг команды перед ответственной игрой с «Ливерпулем» в 21-м туре чемпионата Англии.
Главные новости
Футбол
Эдуард Безуглов: Я за три месяца гарантирую Роналдо минус 20 кг (фото)
Биатлон
Германия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Россия – 13-я
Футбол
Вячеслав Чанов: В «Арсенале» я нужен своему ученику Володе Габулову
Футбол
Вячеслав Чанов покинул ЦСКА
Футбол
Умер бывший тренер сборной Англии Грэм Тейлор
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере Куасси в «Селтик»
Футбол
Кирилл Панченко: Если бы не футбол, стал бы пилотом
Футбол
Агент Траоре не знает, останется ли нападающий в ЦСКА
Хоккей
Рене Фазель: IIHF даже не обсуждает вопрос отстранения России от международных соревнований
Футбол
Агент: Активная стадия переговоров ЦСКА с Милановым начнется в марте
все новости