Умер бывший тренер сборной Англии Грэм Тейлор
12 января скончался известный
английский тренер Грэм Тейлор. Ему было 72 года.
В качестве игрока Тейлор выступал
за «Гримсби» и «Линкольн Сити». Тренировал «Линкольн Сити», «Уотфорд», «Астон
Виллу», «Вулверхэмптон» и сборную Англии.
Дважды занимал второе место в чемпионате Англии, финалист Кубка Англии
1984 года. Со сборной Англии он вышел на Евро 1992, где занял последнее место в
группе. На ЧМ-1994 сборная не пробилась, после чего Тейлор был отправлен в
отставку.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически