Умер бывший тренер сборной Англии Грэм Тейлор

12 января скончался известный английский тренер Грэм Тейлор. Ему было 72 года.

В качестве игрока Тейлор выступал за «Гримсби» и «Линкольн Сити». Тренировал «Линкольн Сити», «Уотфорд», «Астон Виллу», «Вулверхэмптон» и сборную Англии. Дважды занимал второе место в чемпионате Англии, финалист Кубка Англии 1984 года. Со сборной Англии он вышел на Евро 1992, где занял последнее место в группе. На ЧМ-1994 сборная не пробилась, после чего Тейлор был отправлен в отставку.