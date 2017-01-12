Наставник «Севильи» подтвердил интерес к защитнику «Ливерпуля» Сахо

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли прокомментировал информацию об интересе испанского клуба к защитнику «Ливерпуля» Мамаду Сахо.

«Это правда. Мы думали о подписании центрального защитника, поскольку Каррису получил травму. Но я думаю, что клубу будет тяжело купить сейчас игрока в эту линию», – сказал аргентинский специалист.

Ранее сообщалось, что на Сахо также претендует «Суонси», который предложил за него 23 млн евро, «Саутгемптон», «Галатасарай» и московский «Спартак».

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