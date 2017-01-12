Вячеслав Чанов покинул ЦСКА
Тренер вратарей молодежной команды ЦСКА Вячеслав Чанов принял решение покинуть клуб в связи с переходом в основную команду тульского «Арсенала«, сообщается на официальном сайте красно-синих.
«ПФК ЦСКА благодарит Вячеслава Викторовича за годы, отданные красно-синим в основной команде и в молодежной системе, и желает плодотворной работы в дальнейшем! Место Чанова в штабе молодежной команды займет тренер вратарей ДЮСШ ПФК ЦСКА Денис Капочкин», - говорится в сообщении.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически