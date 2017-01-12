«Куньлунь» дома обыграл «Йокерит»
Матч регулярного чемпионата КХЛ
между «Куньлунь Ред Стар» и «Йокеритом» завершился победой хозяев. Итоговый
счет матча – 6:3 в пользу «Куньлуня».
В составе победителей отличились
Чед Рау, Мартин Бакош, Дамьен Флери, Томаш Марцинко, Тобиас Виклунд и Томи Саллинен. У «Йокерита»
забивали Брайан О’Нилл, Роопе Талая и Вилле Лаюнен.
«Куньлунь» набрал 69 очков и
занимает седьмое место на Востоке. У «Йокерита» седьмое место на Западе и 74
очка.
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Регулярный чемпионат
Матч
Куньлунь Ред Стар - Йокерит - 6:3 (0:1, 2:1, 4:1)
Голы:
О'Нейлл (Регин), 11:49 (0:1). Талая (Ялванти, Лауридсен), 24:03 (0:2). Ро (Коллинс), 29:38 (1:2). Бакош (Яласваара), 32:14 (2:2). Флери (Марцинко, Тайми), 41:21 (3:2). Марцинко (Флери, Бакош), 44:43 (4:2). Виклунд (Бакош, Тайми), 46:54 (5:2). Лаюнен (Регин), 53:15 (5:3). Саллинен (Поникаровский, Яласваара), 58:33 (6:3).
Место и дата
12 января 14:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция