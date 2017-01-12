«Куньлунь» дома обыграл «Йокерит»

Кирилл Капризов: Каждому хоккеисту хочется играть в НХЛ, но я еще ничего не добился

Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов, завоевавший бронзу молодежного чемпионата мира по хоккею 2017 года, рассказал о возможном отъезде в НХЛ. Напомним, на драфте НХЛ 2015 года Капризов был выбран клубом «Миннесота Уайлд» в пятом раунде под общим 135-м номером.