Луис Суарес: «Барса» должна продлить контракт с Месси и не задумываться о здравом смысле

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес призвал руководство клуба подписать новый контракт с лидером команды Лионелем Месси.

- Месси – лучший игрок на планете. «Барселона» должна продлить с ним контракт и не задумываться о здравом смысле, - цитирует Суареса Marca.

Напомним, что ранее генеральный директор «Барсы» Оскар Грау в интервью Marca рассказал, что во всем нужен здравый смысл, и клуб не может потратить более 70% бюджета на контракт Лионеля Месси.

Отметим, что в текущем сезоне чемпионата Испании Месси провел 14 матчей в составе «Барселоны», забил 13 мячей и сделал 4 голевые передачи.