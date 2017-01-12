Агент Чигринского: АЕК доволен Дмитрием, им интересовался «Олимпиакос»
Агент защитника АЕК Дмитрия Чигринского Александр Панков
сказал, что его клиент намерен остаться в команде. Также он сообщил об интересе
со стороны «Олимпиакоса».
«Дмитрий
покинет команду? Бред! У него все прекрасно в Греции. АЕК доволен Чигринским. У
него было микроповреждение, но Дима восстановился и готовился к поединку с
«Астерасом» .После шести матчей за АЕК на
меня уже выходили представители «Олимпиакоса». Но у нас подписан контракт с АЕК
по схеме 2+1, поэтому мы максимально сконцентрированы на выступлении Димы за
афинский клуб», - цитирует Панкова «Динамо
Киев от Шурика».
В нынешнем сезоне 30-летний Дмитрий Чигринский провел девять матчей за АЕК во всех турнирах.
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