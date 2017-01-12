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Вячеслав Чанов: В «Арсенале» я нужен своему ученику Володе Габулову

Источник:  Р-СпортКомментарии

Тренер вратарей Вячеслав Чанов рассказал о мотивах своего ухода из ЦСКА.

Ранее сегодня было объявлено, что Чанов, работавший с молодежной командой армейцев, переходит в тульский «Арсенал» на должность тренера основной команды. 65-летний специалист с 1995 года с перерывами работал тренером голкиперов красно-синих, в частности, с Габуловым, который в среду прошел медосмотр в составе «Арсенала» и отправился вместе с командой на сбор в Турцию.

«Если говорить честно, то на сердце тяжело. Я столько лет отдал ЦСКА. Но эту ситуацию можно охарактеризовать так, что я нужен в «Арсенале» своему ученику, ведь сейчас на сборы с туляками поехал Володя Габулов, - цитирует Чанова «Р-Спорт». - Всегда приятно, когда ты нужен своим ученикам. Плюс хочется еще поработать в премьер-лиге, ведь есть силы и опыт, который пригодится и для Володи Габулова, и для всех остальных вратарей».


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