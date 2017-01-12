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Продажа билетов на Гран-при России стартует 19 января

Источник:  «Сочи Автодром»Комментарии

Продажа билетов на российский этап «Формулы-1» стартует 19 января, сообщает официальный сайт «Сочи Автодром».

Поклонники автоспорта и ярких развлекательных событий смогут приобрести билеты на 4, 3 и 2 дня. Новой опцией станет возможность купить билет на один день – 28 апреля (пятница). Будут доступны детские и семейные билеты, а также билеты для малоподвижных групп населения.

В период ранних продаж, с 19 января по 20 февраля 2017 года, будет действовать 10-процентная скидка, а снижение цены на билеты в рамках популярной акции «Возвращайся на Гран-при», доступной для посетителей предыдущих Гран-при России, теперь составит 15, а не 10 процентов.

Напомним, российский этап «Королевы автоспорта» пройдет с 27 по 30 апреля 2017 года.

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