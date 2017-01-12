Чемпионка ОИ-2012 Воробьева не планирует выступать в этом сезоне

Чемпионка Олимпийских игр-2012 в Лондоне по женской борьбе и серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Наталья Воробьева сообщила, что не планирует тренироваться и выступать в этом сезоне.

«Я пока не планирую ни тренироваться, ни выступать. В этом году я точно нигде не буду выступать, - цитирует спортсменку «Р-Спорт». - Я восстанавливаюсь после Олимпиады».

Напомним, на Олимпиаде-2012 Воробьева выиграла золотую медаль в весовой категории до 72 кг, а на Играх-2016 заняла второе место в весе до 69 кг.

2-7 мая в сербском Нови-Саде пройдет чемпионат Европы, а 21-26 августа в Париже - чемпионат мира.