Андрей «Ghostik» Кадык: Мне кажется, что Virtus.pro еще не адаптировались к патчу

Игрок команды Team Empire Андрей «Ghostik» Кадык в интервью порталу Cybersport.ru рассказал о тренировках команды, неудаче Virtus.pro на ESL One Genting 2017, назвал лучших игроков СНГ в 2016 году, а также поделился мнением о самых запоминающихся турнирах прошедшего года.



«Мы почти всех обыгрывали на тренировках, у нас большой процент побед. С Na'Vi было забавно. Обычно люди заходят на тренировочные матчи со своих мейн-аккаунтов, но потом состав видят другие команды и всем всё рассказывают. Na'Vi поступили интересно — Виктор «GeneRaL» Нигрини и Данил «Dendi» Ишутин были с мейнов, а три игрока зашли с фейковых аккаунтов. Было непонятно, против кого мы играем. Вероятно, там были Роман «rmN-» Палей, Михаил «Misha» Агапов из Comanche и Пер Андерс «Pajkatt» Олсен Лилль. Это было в середине декабря, и мы проиграли 1:2.



Мне кажется, что они еще не адаптировались к патчу. Возможно, не так много тренировочных матчей сыграли. Им нужно больше времени, чтобы адаптироваться к драфтам, потому что некоторые их пики из прошлого патча. Это не значит, что эти пики не работают, просто сейчас люди уже начали перестраиваться, а VP пока не успели. Может, у них дальше все получится, у них все для этого есть.



Керри — определенно RAMZES666. Он обладает лидерскими качествами и при этом сам хорошо играет. Он развит в двух аспектах, что бывает редко у молодых игроков. Мид. Владимир «No[o]ne» Миненко на порядок лучше остальных мидеров СНГ по личному скиллу. Насчет оффлейнера… 9pasha скорее третий саппорт, спейсер, третья же позиция в них в команде — это Илья «Lil» Ильюк, если брать в плане нетворса и игрового стиля. 9pasha молодец, хороший и приятный в общении парень и очень хорошо развивается, но я бы все-таки отдал бы предпочтение GeneRaL. Остальные немного не дотягивают до этого уровня. Теперь по саппортам… Скорее всего, Lil и Акбар «SoNNeikO» Бутаев четвертая и пятая позиция, потому что я не вижу игроков лучше.



EPICENTER: Moscow запомнился, ESL One Manila 2016. Да и вообще на всех турнирах ESL хорошая атмосфера, мне нравится, как они проводят. За The Summit, если честно, я не особо слежу, потому что там люди собираются потусить. Понятно, что призовые хорошие, но все-таки это менее серьезный турнир. Еще запомнился финал Dota Pit. Сплит — хороший город, турнир и сейчас там будет проходить. Очень жалею, что не попал туда в более теплое время года».



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