Германия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Россия – 13-я
Завершилась женская эстафета на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Первое место заняла сборная Германии.
За немок выступали Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Пройс и Лаура Дальмайер. В тройку также попали сборные Франции и Норвегии. Сборная России заняла 13-е место. За сборную России выступали Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Ольга Подчуфарова.
Кубок мира по биатлону
Рупольдинг (Германия)
Эстафета. Женщины
4x6 км
1. Германия (Ванесса Хинц Марен Хаммершмидт, Франциска Пройс, Лаура Дальмайер) 1.09.53,0 (0+6)
2. Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Селия Амонье) + 3,5 (0+7)
3. Норвегия (Кайя-Вейен Николайсен,
Хильде Фенне, Тириль Экхофф, Марте Олсбю) + 4,5 (0+1)
4. Украина (Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная) + 8,8 (0+3)
5. Италия + 1.51,5 (0+6)
6. Чехия + 1.51,7 (1+10) ....
13. Россия (Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Ольга Подчуфарова) +3.57,9 (2+11)
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.