Германия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Россия – 13-я

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Кубок мира. Рупольдинг. Эстафета. Женщины. Онлайн В четверг в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону пройдет эстафетная гонка у женщин.

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Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге С 11 по 15 января в Рупольдинге пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону.

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Норвегия вырвала победу у России в мужской эстафете Мужская сборная Норвегии по биатлону выиграла эстафету на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который стартовал сегодня в немецком Рупольдинге.