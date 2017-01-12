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Германия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Россия – 13-я

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Завершилась женская эстафета на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Первое место заняла сборная Германии.

За немок выступали Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Пройс и Лаура Дальмайер. В тройку также попали сборные Франции и Норвегии. Сборная России заняла 13-е место. За сборную России выступали Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Ольга Подчуфарова.

Кубок мира по биатлону

Рупольдинг (Германия)

Эстафета. Женщины

4x6 км

1. Германия (Ванесса Хинц Марен Хаммершмидт, Франциска Пройс, Лаура Дальмайер) 1.09.53,0 (0+6) 

2. Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Селия Амонье) + 3,5 (0+7)

3. Норвегия (Кайя-Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Тириль Экхофф, Марте Олсбю) + 4,5 (0+1) 

4. Украина (Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная) + 8,8 (0+3)

5. Италия + 1.51,5 (0+6)

6. Чехия + 1.51,7 (1+10) ....

13. Россия (Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Ольга Подчуфарова) +3.57,9 (2+11)

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.


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