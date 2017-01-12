Александр Зубков: Временное отстранением немного выбило Третьякова из колеи

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы по бобслею и скелетону пройдет 13-15 января в немецком Винтерберге.

- Борьба будет очень серьезная, посмотрим. Прошедшая неделя с отстранением выбила из колеи Александра Третьякова немного. Небольшой накат должен был быть как раз в Альтенберге, но он не участвовал. Входит в процесс, входит в гонку. Гонка будет, честно скажу, очень сложная. Очень многое будет зависеть от старта. Мы надеемся на него, это самый опытный гонщик, и он знает, что от него требуется, - передает слова Зубкова «Р-Спорт».

Напомним, Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила Александра Третьякова, Елену Никитину, Ольгу Потылицину и Марию Орлову в связи с расследованием МОК, которое было инициировано на основании доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.

Позже, 8 января, IBSF сняла временное отстранение с российских скелетонистов.