Игуаин, Эриксен и Иско — лучшие в команде недели FIFA 17

Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих игроков формируется команда, которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.

Лучшими в 17-й команде недели стали: Гонсало Игуаин («Ювентус»), Иско («Реал») и Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»).

#TOTW 17 with TIF @G_Higuain, TIF @ChrisEriksen8, SIF @isco_alarcon and IF @_OlivierGiroud_ ! Full team --> https://t.co/IWb7enZBXm pic.twitter.com/UcgtLiXhNw