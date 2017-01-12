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В случае ухода Терри, «Челси» постарается приобрести защитника «Мидлсбро»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Мидлсбро» Бен Гибсон может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает издание Mirror.

По информации источника, на игрока претендует «Челси», который рассматривает его в качестве запасного варианта в случае ухода Джона Терри. Ожидается, что капитан «синих» покинет клуб летом и переедет в чемпионат Китая.

В нынешнем сезоне 23-летний Гибсон провел во всех турнирах за «Мидлсбро» 21 матч, забил один гол и получил одну желтую карточку. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 2 млн евро, а его контракт с «Боро» рассчитан до 2021 года.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Эвертона». 

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