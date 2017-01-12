В случае ухода Терри, «Челси» постарается приобрести защитника «Мидлсбро»

Защитник «Мидлсбро» Бен Гибсон может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает издание Mirror.

По информации источника, на игрока претендует «Челси», который рассматривает его в качестве запасного варианта в случае ухода Джона Терри. Ожидается, что капитан «синих» покинет клуб летом и переедет в чемпионат Китая.

В нынешнем сезоне 23-летний Гибсон провел во всех турнирах за «Мидлсбро» 21 матч, забил один гол и получил одну желтую карточку. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 2 млн евро, а его контракт с «Боро» рассчитан до 2021 года.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Эвертона».