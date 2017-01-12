Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Женщины
Хоккей  Локомотив- : -Ак Барс
Футбол  Милан- : -Торино
Хоккей  Салават Юлаев1 : 3Торпедо
Гандбол  Россия- : -Япония
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эдуард Безуглов: Я за три месяца гарантирую Роналдо минус 20 кг (фото)

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Врач футбольной сборной России Эдуард Безуглов заявил, что гарантированно может привести знаменитого бразильского нападающего Роналдо в форму за три месяца.

Напомним, недавно Роналдо посетил церемонию вручения «Золотого мяча» Криштиану Роналду на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Позже бывший форвард «Реала» Майкл Оуэн, также побывавший на мероприятии, отпустил в твиттере шутку по поводу комплекции бывшего партнера, которая вызвала неоднозначную реакцию.

«Да, я видел фотографию Роналдо, где он заметно потолстел, - сказал Безуглов в эфире «Спорт FM». - После карьеры футболисты зачастую набирают вес. Уровень их активности резко снижается, плюс возраст меньше не становится, а только растет. Но если у вас есть контакты Роналдо, то можете дать ему мой телефон, пусть прилетает, я за три месяца гарантирую ему минус 20 килограммов».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Врач сборной России по футболу: По теме допинга у ФИФА нет никаких претензий к РФСВрач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал, что у ФИФА нет никаких претензий к РФС по теме допинга.Майкл Оуэн: Думал, что я набрал вес, пока не увидел своего старого друга РоналдоБывший форвард мадридского «Реала» Майкл Оуэн посетил церемонию вручения «Золотого мяча» Криштиану Роналду на «Сантьяго Бенрнабеу». Позднее он пошутил над другим экс-нападающим команды Роналдо, который также был на церемонии.Эдуард Безуглов: Файзулин завершает восстановление от травмыВрач сборной России Эдуард Безуглов сообщил, что полузащитник «Зенита» Виктора Файзулина близок к восстановлению.Сборная России прошла пять допинг-тестов на Евро-2016Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, что на чемпионате Европы национальная команда пять раз проходила допинг-контроль.Эдуард Безуглов: Как можно так подставить Поветкина?Врач сборной России и «Локомотива» Эдуард Безуглов прокомментировал новость о том, что российский боксер Александр Поветкин сдал положительный тест на допинг перед боем за звание временного чемпиона мира WBC в тяжелом весе с канадцем Бермейном Стиверном.Эдуард Безуглов: Спасибо Черчесову, что разрешил совмещать работу в сборной и «Локомотиве»Врач сборной России Эдуард Безуглов поблагодарил в своем твиттере главного тренера национальной команды Станислава Черчесова за возможность совмещать работу в сборной и «Локомотиве».Безуглов возглавил медицинский департамент «Локомотива»Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что врач сборной России Эдуард Безуглов назначен руководителем медицинского департамента железнодорожников.Федор Чалов: Кумиром в ЦСКА является Вагнер Лав, а эталоном нападающего – Роналдо18-летний нападающий московского ЦСКА Федор Чалов рассказал, как совмещает учебу и футбол, а также назвал игрока армейцев, с которого старается брать пример.«Игорь Денисов общается с акулами». Отрывок из книги «Мы здесь, чтобы победить»«Игорь Денисов общается с акулами». Отрывок из книги «Мы здесь, чтобы победить»Писатель Дмитрий Соколов-Митрич написал книгу под названием «Мы здесь, чтобы победить», одна из глав которой посвящена Эдуарду Безуглову.Роналдо: Если бы мне пришлось выбирать между Месси и Криштиану, отдал бы «Золотой мяч» РоналдуБывший форвард сборной Бразилии, «Барселоны» и мадридского «Реала» Роналдо выразил мнение, что в этом году «Золотой мяч» должен получить нападающий «сливочных» Криштиану Роналду.Врач сборной России: Ситуация с Дзюбой не кажется нам непонятнойВрач сборной России: Ситуация с Дзюбой не кажется нам непонятнойЭдуард Безуглов рассказал, насколько здоровы футболисты перед встречей с Катаром и почему не вызвали Артема Дзюбу.Роналдо: Лучше бы тот гол «Компостеле» я забил за «Реал»Чемпион мира бразилец Роналдо вспомнил свой гол в ворота «Компостелы» в октябре 1996 года.Роналдо: Карлос Альберто – наш вечный капитанЗнаменитый бразильский форвард Роналдо выразил соболезнования по поводу смерти Карлоса Альберто. В 1970 году он в качестве капитана стал чемпионом мира.Роналдо: Волк Забивака надолго запомнится болельщикам всего мираБывший нападающий сборной Бразилии по футболу Роналдо считает, что официальный талисман чемпионата мира 2018 года по футболу Волк Забивака надолго запомнится болельщикам во всем мире.Виталий Мутко: Я голосовал за волка. Забивака - хорошее имяВице-премьер России, президент РФС и председатель оргкомитета ЧМ-2018 Виталий Мутко прокомментировал выбор талисмана. Напомним, им стал волк Забивака.Роналдо и Бобан посетят презентацию талисмана ЧМ-2018Известные в прошлом футболисты Роналдо и Звонимир Бобан посетят презентацию талисмана Чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает ТАСС.Клод Макелеле: Зидан и Роналдо – два гения, каждый из которых изменил мир футболаБывший полузащитник сборной Франции Клод Макелеле сравнил игру Зинедина Зидана и бразильца Роналдо, а также рассказал о тренировках с нынешним наставником «Реала».Эдуард Безуглов: Тарасову целесообразнее проходить лечение в клубе, а не в сборнойГлавный врач сборной России Эдуард Безуглов оценил состояние футболистов после матча с Турцией и прокомментировал травму Дмитрия Тарасова.Бразилец Роналдо вернется в мадридский «Реал»Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо будет советником президента «сливочных» Флорентино Переса. Об этом сообщает Marca.«Замена Криштиану – на руку португальцам». Неожиданные итоги финала от Ловчева«Замена Криштиану – на руку португальцам». Неожиданные итоги финала от ЛовчеваОбозреватель Sovsport.ru анализирует разбирает матч чемпионата Европы, называет причины поражения Франции и призывает верить Роналду.
Главные новости
Футбол
Эдуард Безуглов: Я за три месяца гарантирую Роналдо минус 20 кг (фото)
Биатлон
Германия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Россия – 13-я
Футбол
Вячеслав Чанов: В «Арсенале» я нужен своему ученику Володе Габулову
Футбол
Вячеслав Чанов покинул ЦСКА
Футбол
Умер бывший тренер сборной Англии Грэм Тейлор
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере Куасси в «Селтик»
Футбол
Кирилл Панченко: Если бы не футбол, стал бы пилотом
Футбол
Агент Траоре не знает, останется ли нападающий в ЦСКА
Хоккей
Рене Фазель: IIHF даже не обсуждает вопрос отстранения России от международных соревнований
Футбол
Агент: Активная стадия переговоров ЦСКА с Милановым начнется в марте
все новости
Безуглов Эдуард
Безуглов Эдуардвсе новости
Луис Назарио Роналдо
Луис Назарио Роналдовсе новости