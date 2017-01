Эдуард Безуглов: Я за три месяца гарантирую Роналдо минус 20 кг (фото)

Врач футбольной сборной России Эдуард Безуглов заявил, что гарантированно может привести знаменитого бразильского нападающего Роналдо в форму за три месяца.

Напомним, недавно Роналдо посетил церемонию вручения «Золотого мяча» Криштиану Роналду на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Позже бывший форвард «Реала» Майкл Оуэн, также побывавший на мероприятии, отпустил в твиттере шутку по поводу комплекции бывшего партнера, которая вызвала неоднозначную реакцию.

«Да, я видел фотографию Роналдо, где он заметно потолстел, - сказал Безуглов в эфире «Спорт FM». - После карьеры футболисты зачастую набирают вес. Уровень их активности резко снижается, плюс возраст меньше не становится, а только растет. Но если у вас есть контакты Роналдо, то можете дать ему мой телефон, пусть прилетает, я за три месяца гарантирую ему минус 20 килограммов».

I thought I was putting the pounds on until I saw my old mate Ronnie! pic.twitter.com/OeuWm23b9s