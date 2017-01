Полузащитник «Арсенала» Тораль перешел в «Рейнджерс»

Полузащитник лондонского «Арсенала» на правах аренды перешел в шотландский «Рейнджерс».

21-летний испанец подписал контракт, рассчитанный до конца сезона.

INTERVIEW: Subscribers can watch Jon Toral speaking to @RangersTV after signing on loan @Arsenal today: https://t.co/Mp4QKR7i9x pic.twitter.com/1Fz95YhMI5