Полузащитник «Арсенала» Тораль перешел в «Рейнджерс»
Полузащитник лондонского «Арсенала» на правах аренды перешел в шотландский «Рейнджерс».
21-летний испанец подписал контракт, рассчитанный до конца сезона.
INTERVIEW: Subscribers can watch Jon Toral speaking to @RangersTV after signing on loan @Arsenal today: https://t.co/Mp4QKR7i9x pic.twitter.com/1Fz95YhMI5— RangersTV (@RangersTV) 12 января 2017 г.
Стоит отметить, что первую часть сезона Тораль провел в аренде в «Гранаде», за которую сыграл шесть матчей и забил один гол.
По данным transfermarkt.de, стоимость футболиста составляет 1,5 миллиона евро.
«Рейнджерс» после 21-го тура занимает второе место в чемпионате Шотландии, имея в активе 39 очков.
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