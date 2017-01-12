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Полузащитник «Арсенала» Тораль перешел в «Рейнджерс»

Источник:  ФК «Рейнджерс»Комментарии

Полузащитник лондонского «Арсенала» на правах аренды перешел в шотландский «Рейнджерс».

21-летний испанец подписал контракт, рассчитанный до конца сезона.

Стоит отметить, что первую часть сезона Тораль провел в аренде в «Гранаде», за которую сыграл шесть матчей и забил один гол.

По данным transfermarkt.de, стоимость футболиста составляет 1,5 миллиона евро.

«Рейнджерс» после 21-го тура занимает второе место в чемпионате Шотландии, имея в активе 39 очков.

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