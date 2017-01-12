Татьяна Акимова: Трасса довольно тяжелая
Российская биатлонистка Татьяна
Акимова поделилась впечатлениями после выступления в эстафете на этапе Кубка
мира в Рупольдинге (Германия). Напомним, что россиянки заняли 13-е место, а
Акимова выступала на втором этапе.
«Трасса довольно тяжелая, скольжение очень плохое, снег липкий. Сложно
приходится уже с первого круга. На лежке у меня были промахи,
может, потому, что подошла в слишком быстром темпе, так как начала
догонять сразу же. Пульсация была хорошая, тяжело было стрелять», -
цитирует Акимову «Матч ТВ».
Кубок мира по биатлону
Рупольдинг
(Германия)
Эстафета.
Женщины
4x6 км
1.
Германия (Ванесса Хинц Марен Хаммершмидт, Франциска Пройс, Лаура Дальмайер)
1.09.53,0 (0+6)
2.
Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Селия Амонье) + 3,5 (0+7)
3.
Норвегия (Кайя-Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Тириль Экхофф, Марте Олсбю) +
4,5 (0+1)
4.
Украина (Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная) +
8,8 (0+3)
5.
Италия + 1.51,5 (0+6)
6. Чехия
+ 1.51,7 (1+10) ....
13.
Россия (Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Ольга Подчуфарова)
+3.57,9 (2+11)