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Татьяна Акимова: Трасса довольно тяжелая

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Российская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями после выступления в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Напомним, что россиянки заняли 13-е место, а Акимова выступала на втором этапе.

«Трасса довольно тяжелая, скольжение очень плохое, снег липкий. Сложно приходится уже с первого круга. На лежке у меня были промахи, может, потому, что подошла в слишком быстром темпе, так как начала догонять сразу же. Пульсация была хорошая, тяжело было стрелять», - цитирует Акимову «Матч ТВ».

Кубок мира по биатлону

Рупольдинг (Германия)

Эстафета. Женщины

4x6 км

1. Германия (Ванесса Хинц Марен Хаммершмидт, Франциска Пройс, Лаура Дальмайер) 1.09.53,0 (0+6) 

2. Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Селия Амонье) + 3,5 (0+7)

3. Норвегия (Кайя-Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Тириль Экхофф, Марте Олсбю) + 4,5 (0+1) 

4. Украина (Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная) + 8,8 (0+3)

5. Италия + 1.51,5 (0+6)

6. Чехия + 1.51,7 (1+10) ....

13. Россия (Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Ольга Подчуфарова) +3.57,9 (2+11)

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