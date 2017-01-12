Дубль Эштона помог «Торпедо» разгромить «Салават Юлаев»
«Салават Юлаев» дома уступил «Торпедо» (1:6) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев отличился Линус Умарк, у гостей — Иван Вишневский, Картер Эштон (дважды), Денис Баранцев, Кирилл Ураков и Данил Веряев.
Уфимцы занимают пятое место в Восточной конференции, нижегородцы идут пятыми на Западе.
16 января «Салават» сыграет на выезде с «Барысом», а «Торпедо» днем ранее встретится в гостях с магнитогорским «Металлургом».
Матч
Салават Юлаев - Торпедо - 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
Голы:
Вишневский (Егоршев, Норман), 8:12 (0:1). Умарк (Логинов, Капризов), 12:08 (1:1). Эштон (МакМиллан, Вишневский), 17:23 (1:2). Эштон (Жердев, Вишневский), 20:55 (1:3). Баранцев (Осипов, Батлер), 33:56 (1:4). Ураков (Кулёмин, Мозер), 46:01 (1:5).
Место и дата
12 января 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция