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12-кратный победитель «Дакара» сбил мотогонщика на 10-м этапе ралли-рейда

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
12-кратный победитель «Дакара» сбил мотогонщика на 10-м этапе ралли-рейда
Источник: Reuters

Французский автогонщик, участник «Дакара» в классе внедорожников Стефан Петерансель («Пежо») на десятом этапе ралли марафона столкнулся со словенским мотогонщиком Симоном Марчичем, сообщает пресс-служба «Дакара».

Инцидент произошел на 83-м километре дистанции. Петерансель, который по итогам девяти прошедших этапов занимает второе место в общем зачете столкнулся с мотогонщиком, но не бросил его в беде, а остался до прибытия медицинской помощи.

Словенцу диагностировали открытый перелом берцовой кости.

12-кратный победитель «Дакара» из-за происшествия потерял около 15 минут и в данный момент идет шестым.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.

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