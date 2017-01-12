К чемпионату мира-2018 в «Шереметьево» добавят взлетную полосу

К чемпионату мира по футболу 2018 года в московском аэропорту «Шереметьево» пройдет большая реконструкция, в рамках которой будут расширены возможности имеющихся сооружений, а в секторе «Шереметьево-1» появится новая взлетно-посадочная полоса.



Как стало известно «Советскому спорту», Главгосэкспертиза России выпустила положительное заключение по проекту второй очереди реконструкции аэропорта «Шереметьево».



«Вторая очередь реконструкции аэропорта связана с планируемым увеличением пассажиропотока на время проведения ЧМ-2018. Она, в частности, предусматривает строительство новых рулежных дорожек для самолетов и увеличение части перронов», - пояснил первый заместитель Министра строительства и ЖКХ Леонид Ставицкий, который возглавил рабочую группу при Минстрое по обеспечению прохождения экспертизы в кратчайшие сроки.

Ввод в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы позволит существенно увеличить объемы перевозок в секторе Шереметьево-1. Чтобы обеспечить все прибывающие самолеты стояночными местами, действующий перрон аэропорта будет расширен за счет переноса магистральной рулежной дорожки, при этом новую рулежную дорожку построят в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы.

Также проект, одобренный Главгосэкспертизой России, предусматривает реконструкцию очистных сооружений, периметрового ограждения аэродрома с техническими средствами охраны и системы электроснабжения.

Аэропорт Шереметьево - крупнейший пассажирско-грузовой хаб России - обслуживает более 33 миллионов пассажиров и 280 тысяч тонн грузов и почты ежегодно. В аэропорту работают авиакомпании трех крупнейших глобальных авиационных альянсов (SkyTeam, StarAlliance и Oneworld), которые обслуживают более 200 направлений по всему миру. Шереметьево обладает крупнейшим по площади аэровокзальным комплексом страны, однако его формирование как крупного восточноевропейского авиационного транспортного узла продолжается.

Напомним, что ранее Главгосэкспертиза России согласовала проект развития северного терминального комплекса международного аэропорта «Шереметьево», строительство которого превратит аэропорт в один из самых мощных пассажирских и грузовых авиаузлов мира.











