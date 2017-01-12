Ричард Паунд: Отказ сборных от участия в ЧМ-2018 будет началом возможности лишения России турнира

Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член МОК Ричард Паунд считает, что вопрос с местом проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, который должен пройти в России, может вновь оказаться открытым.

Напомним, во вторник национальные антидопинговые организации 19 стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить ее международных турниров из-за допинг-скандалов.

«Проведение соревнований, в том числе чемпионата мира по футболу 2018 в России, будет консенсусом, достигнутым внутри ФИФА. Но, тем не менее, нельзя исключать, что некоторые страны просто могут отказаться от участия на чемпионате в России в случае этой антидопинговой истории, и это будет началом возможности лишения России права проведения. Но я далек от ФИФА, поэтому мне сложно говорить наверняка», - цитирует Паунда «Р-Спорт».

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.