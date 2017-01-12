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Тина Канделаки: В новом году будем увеличивать объемы киберспортивного контента и трансляций

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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась планами по развитию киберспорта на телеканале.

«Матч ТВ» может и должен сам формировать сегодняшний телеспортивный тренд, особенно если речь идет о таких современных, модных и пользующихся спросом у молодежи видах спорта. Киберспорт – это прорывные технологии, это азарт, это миллионы зрителей. В связи с качественным изменением целевой аудитории канала за первый год вещания было принято решение о ее расширении - с 1 января 2017 года нашей базовой аудиторией является М18+. Киберспорт интересен тем, кого мы считаем очень привлекательной с рекламной и спонсорской точки зрения аудиторией – молодым людям старше 18 лет. Для них мы будем в новом году увеличивать объемы соответствующего контента и трансляций. Наша задача - оставаться для них каналом, разделяющим их интересы и в спорте, и в жизни», — заявила Канделаки.

Напомним, что телеканал «Матч! Игра» показал гранд-финал турнира EPICENTER: Moscow по Counter-Strike: Global Offensive и матчи The Boston Major 2016 и ESL One Genting 2017 по Dota 2.

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