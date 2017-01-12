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Штефан Пютц: Я должен уничтожить Юсупова, отстоять Петербург и вернуть пояс чемпиона М-1

Источник:  Mix FightКомментарии

Немецкий боец Штефан «Т 800» Пютц (15-2) поделился ожиданиями от титульного поединка в полутяжелом весе турнира M-1 Challenge 74 против Рашида Юсупова (8-0).

– Юсупов, так же как и Немков, любит работать в стойке в атакующем стиле, и я думаю, что Юсупов в этом плане лучше – он выбрасывает намного больше ударов ногами, ну и он левша. Так что все это ставит передо мной новые задачи, которые я уверенно смогу решить. Я не стою на месте. Меня прежнего даже не сравнить с тем бойцом, которым я стал сейчас. Мой механик установил мне новый чип – и это лишь второй раз за всю мою карьеру. 18 февраля я буду намного быстрее, сильнее, точнее.

Хочу ли я отомстить за Ивана Бухингера, который проиграл одноклубнику Юсупова Магомеду Идрисову, через победу? Я не знаю, что такое месть. Я машина, и у меня нет никаких эмоций. У меня есть назначение, которое я должен выполнить – уничтожить цель, отстоять Петербург и вернуть пояс чемпиона М-1 в MMA Spirit, - приводит слова Пютца Mix Fight.

Напомним, турнир M-1 Challenge 74 состоится 18 февраля в Петербурге в «Юбилейном». 

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