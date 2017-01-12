«Днепр» покинули семь игроков
Семь футболистов покинули «Днепр» по окончании действия контрактов. Об этом сообщает сайт клуба.
Сообщается,
что закончились контракты у Дениса
Шелихова, Игоря Варцабы, Сергея Назаренко, Сергея Политыло, Евгения Бохашвили,
Андерсона Пико и Александра Васильева. Все эти игроки покидают
команду.
Ранее сообщалось, что «Днепр» может быть переведен в первую
лигу, если клуб до 18 января 2017 года
не погасит долги перед агентом Гинесом Карвахалем Сельером, который представлял
интересы тренерского штаба испанца Хуанде Рамоса.
«Днепр»
в текущем сезоне уже был лишен шести очков за непогашенные финансовые
обязательства. В данный момент команда занимает в чемпионате Украины десятое
место, находясь в двух очках от зоны вылета из премьер-лиги.
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