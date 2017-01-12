«Днепр» покинули семь игроков

Семь футболистов покинули «Днепр» по окончании действия контрактов. Об этом сообщает сайт клуба.

Сообщается, что закончились контракты у Дениса Шелихова, Игоря Варцабы, Сергея Назаренко, Сергея Политыло, Евгения Бохашвили, Андерсона Пико и Александра Васильева. Все эти игроки покидают команду.

Ранее сообщалось, что «Днепр» может быть переведен в первую лигу, если клуб до 18 января 2017 года не погасит долги перед агентом Гинесом Карвахалем Сельером, который представлял интересы тренерского штаба испанца Хуанде Рамоса.

«Днепр» в текущем сезоне уже был лишен шести очков за непогашенные финансовые обязательства. В данный момент команда занимает в чемпионате Украины десятое место, находясь в двух очках от зоны вылета из премьер-лиги.



