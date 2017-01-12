Игорь Шалимов: Продавать Смолова конкурентам Галицкий не будет

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов, который находится сейчас с командой на первом зимнем сборе в ОАЭ, рассказал, есть ли подвижки в ситуации с нападающим Федором Смоловым.

Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе к форварду сборной России «Спартака». Потом появилась информация, что дортмундская «Боруссия» готова предложить за Смолова 10 миллионов евро.

«Федор мыслями, что очень важно, с нами. Если будет предметное интересное предложение из Европы, которое устроит самого футболиста и его клуб, Сергей Николаевич (Галицкий, президент и владелец «Краснодара» - прим. ред.) Смолова отпустит. Продавать игрока конкурентам наш президент не будет. Это не вопрос торга. Да и вообще, как мне кажется, в этом случае это даже не вопрос денег», - цитирует Шалимова «Спортфакт».

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