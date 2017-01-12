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Вячеслав Колосков: Не исключаю возможность бойкота ЧМ-2018

Источник:  Р-СпортКомментарии

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова экс-главы WADA Ричарда Паунда, который допустил возможность бойкота чемпионата мира 2018 года по политическим причинам.

«Во-первых, для меня странно, что Паунд выступает по этой теме. Это абсолютно не его компетенция. Он никакого отношения к ЧМ не имеет, равно как и к решению, которое принял исполком ФИФА в 2010 году. Во-вторых, то, что возможен бойкот, этого я бы теоретически не исключал.

Судя по тому, какая сейчас истерия вокруг зимних видов спорта, 19 NADOs - это все нагнетание страстей. Может, кто-то попадет под эти эмоции, влияние. Допинг может быть внешней зацепкой, а бойкот будет по политическим причинам», - цитирует Колоскова «Р-Спорт».

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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