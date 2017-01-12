Защитник «Нью-Йорк Никс» оштрафован на 200 тысяч долларов за пропуск матча
Защитник команды «Нью-Йорк Никс» Деррик Роуз оштрафован руководством клуба на 200 тысяч долларов за пропуск матча НБА против «Нью-Орлеана» (96:110), сообщает New York Post.
По информации издания, Роуз пропустил игру потому что улетел к своей матери в Чикаго.
Команда из Нью-Йорка расположилась на 11-й строчке Восточной конференции, одержав 16 побед в 38 матчах.
НБА
Регулярный чемпионат
Матч
Нью-Йорк - Нью-Орлеан - 96:110
Место и дата
10 января 03:30, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция
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