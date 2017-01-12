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Защитник «Нью-Йорк Никс» оштрафован на 200 тысяч долларов за пропуск матча

Источник:  New York PostКомментарии

Защитник команды «Нью-Йорк Никс» Деррик Роуз оштрафован руководством клуба на 200 тысяч долларов за пропуск матча НБА против «Нью-Орлеана» (96:110), сообщает New York Post.

По информации издания, Роуз пропустил игру потому что улетел к своей матери в Чикаго.

Команда из Нью-Йорка расположилась на 11-й строчке Восточной конференции, одержав 16 побед в 38 матчах.

НБА
Регулярный чемпионат 

Матч

Нью-Йорк - Нью-Орлеан - 96:110

Место и дата

10 января 03:30, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция


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