Защитник «Нью-Йорк Никс» оштрафован на 200 тысяч долларов за пропуск матча

Защитник команды «Нью-Йорк Никс» Деррик Роуз оштрафован руководством клуба на 200 тысяч долларов за пропуск матча НБА против «Нью-Орлеана» (96:110), сообщает New York Post.

По информации издания, Роуз пропустил игру потому что улетел к своей матери в Чикаго.

Команда из Нью-Йорка расположилась на 11-й строчке Восточной конференции, одержав 16 побед в 38 матчах.

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