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Гаджибеков может перейти в «Локомотив»

Источник:  Life.ruКомментарии

Защитник Али Гаджибеков, исключенный на днях из заявки «Анжи», может продолжить карьеру в московском «Локомотиве», сообщает «Лайф».

По данным издания, железнодорожники рассматривают 27-летнего игрока, который 11 сезонов защищал цвета махачкалинского клуба, как замену Роману Шишкину и Арсению Логашову. «Локомотив» не взял этих игроков на первый зимний сбор, разрешив тому и другому вести переговоры с потенциальными работодателями.

В текущем сезоне Гаджибеков провел за «Анжи» десять матчей. Ранее сообщалось, что дагестанский клуб из-за необходимости оптимизировать расходы расстанется с несколькими игроками.

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