Женская сборная России показала худший результат в эстафетах на Кубке мира с 1993 года
Женская
сборная России по биатлону заняла 13-е место в эстафете на этапе Кубка мира в
Рупольдинге (Германия). Это худший результат команды с 1993 года.
В
1993 году стала 17-й в эстафете. 13-е место – худшее для женской команды России
с декабря 1993 года, когда и был установлен антирекорд. Напомним, что сегодня
за сборную России сегодня выступали Виктория
Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Ольга Подчуфарова. Выиграла эстафету сборная Германии.
Кубок мира по биатлону
Рупольдинг
(Германия)
Эстафета.
Женщины
4x6 км
1.
Германия (Ванесса Хинц Марен Хаммершмидт, Франциска Пройс, Лаура Дальмайер)
1.09.53,0 (0+6)
2.
Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Селия Амонье) + 3,5 (0+7)
3.
Норвегия (Кайя-Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Тириль Экхофф, Марте Олсбю) +
4,5 (0+1)
4.
Украина (Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная) +
8,8 (0+3)
5.
Италия + 1.51,5 (0+6)
6. Чехия
+ 1.51,7 (1+10) ....
13.
Россия (Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Ольга Подчуфарова)
+3.57,9 (2+11)