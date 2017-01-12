Ольга Подчуфарова: Работала этап в свою силу, старалась решить внутренние задачи

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Татьяна Акимова: Трасса довольно тяжелая Российская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями после выступления в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Напомним, что россиянки заняли 13-е место, а Акимова выступала на втором этапе.

«Русские будут пить «Боярышник» за серебро»: как украинский комментатор пошутил Украинский комментатор Андрей Столярчук, работая во время эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге, сначала сказал, а потом подумал.

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Германия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Россия – 13-я Завершилась женская эстафета на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Первое место заняла сборная Германии.

Кубок мира. Рупольдинг. Эстафета. Женщины. Онлайн В четверг в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону пройдет эстафетная гонка у женщин.

Виталий Норицын: Подчуфарова наиболее устойчива психологически из всей команды Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын поделился ожиданиями от эстафетной гонки, которая состоится сегодня в немецком Рупольдинге.

А у нас – новенькие! Россиянки проведут эстафету в обновленном составе Сегодня в 16.30 состоится очередная гонка на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге – женская эстафета.

Виктория Сливко: Когда узнала, что побегу в эстафете, было немного волнительно, потом отпустило Российская биатлонистка Виктория Сливко поделилась ожиданиями от эстафетной гонки, которая состоится сегодня в немецком Рупольдинге.

Анна Богалий: В эстафете мы выиграли серебро, а не упустили золото Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала выступление российских биатлонистов в мужской эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Матвей Елисеев: Не испытывал давления в эстафете Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление мужской сборной России в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге.

Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге С 11 по 15 января в Рупольдинге пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону.

Антон Бабиков: Надеюсь, большинство людей никогда не испытают таких ощущений Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал эпизод в эстафете на пятом этапе Кубка мира. Напомним, спортсмен из РФ ушел на заключительный круг явным лидером, но ему не хватило сил на последний километр дистанции. В результате, на финишной прямой его обошел четырехкратный олимпийский чемпион норвежец Эмиль Хегле Свендсен.

Нули Волкова. Кто дает надежду России на успех в эстафетах «Советский спорт» - о том, на кого еще можно положиться.

Антон Шипулин: У Бабикова самая большая проблема была сегодня в голове Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал эпизод со своим соотечественником Антоном Бабиковым в эстафете на пятом этапе Кубка мира. Напомним, спортсмену из РФ не хватило сил до самого финиша и он упустил победу в борьбе с норвежцем Эмилем Хегле Свендсеном.

Дмитрий Губерниев: Понятно, что у сборной России не может быть иного финишера, кроме Шипулина Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал итоги в эстафетной гонки на пятом этапе Кубка мира.

«Бабиков не должен был проигрывать Свендсену» Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о мужской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Сергей Тарасов: Бабикову не надо было оборачиваться на Свендсена Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о мужской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Эмиль Хегле Свендсен: Не верил, что смогу догнать Бабикова, но он практически остановился Норвежец Эмиль Хегле Свендсен рассказал о том, как ему удалось обогнать россиянина Антона Бабикова и принести своей команде победу в эстафете на пятом этапе Кубка мира.