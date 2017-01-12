Ольга Подчуфарова: Работала этап в свою силу, старалась решить внутренние задачи
Российская
биатлонистка Ольга Подчуфарова поделилась впечатлениями после эстафеты на этапе
Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Напомним, что российская команда заняла
13-е место.
«Когда мне передавали эстафету, я смотрела на отставание,
не теряла собранности и концентрации. Работала этап в свою силу,
постаралась выполнить какие-то внутренние задачи. Не знаю насчет цифр, для
меня важны сдвиги в самочувствии. Теперь будем смотреть
и разбираться, что произошло», — цитирует Подчуфарову «Матч ТВ».
Кубок мира по биатлону
Рупольдинг
(Германия)
Эстафета.
Женщины
4x6 км
1.
Германия (Ванесса Хинц Марен Хаммершмидт, Франциска Пройс, Лаура Дальмайер)
1.09.53,0 (0+6)
2.
Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Анаис Бескон, Селия Амонье) + 3,5 (0+7)
3.
Норвегия (Кайя-Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Тириль Экхофф, Марте Олсбю) +
4,5 (0+1)
4.
Украина (Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная) +
8,8 (0+3)
5.
Италия + 1.51,5 (0+6)
6. Чехия
+ 1.51,7 (1+10) ....
13.
Россия (Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Ольга Подчуфарова)
+3.57,9 (2+11)