«Локомотив» просматривает французского нападающего из чемпионата Литвы
Французский форвард из чемпионата Литвы Александр Коре проходит просмотр в московском «Локомотиве» на первом сборе команды в Испании, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
«На просмотре в «Локомотиве» находится Александр Коре. Это французский нападающий литовского клуба «Стумбрас», главным тренером которого является бывший помощник Семина в «Локомотиве» Мариано Баррету», - сказал источник.
25-летний Коре в чемпионате Литвы сезона-2016/17 провел 13 матчей, в которых забил один гол.
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