«Локомотив» просматривает французского нападающего из чемпионата Литвы

читайте также

Гаджибеков может перейти в «Локомотив» Защитник Али Гаджибеков, исключенный на днях из заявки «Анжи», может продолжить карьеру в московском «Локомотиве», сообщает «Лайф».

Игорь Шалимов: Продавать Смолова конкурентам Галицкий не будет Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов, который находится сейчас с командой на первом зимнем сборе в ОАЭ, рассказал, есть ли подвижки в ситуации с нападающим Федором Смоловым.

Жиров станет игроком «Краснодара» Защитник Александр Жиров перейдет в «Краснодар». Ранее он выступал за «Томь».

В случае ухода Терри, «Челси» постарается приобрести защитника «Мидлсбро» Защитник «Мидлсбро» Бен Гибсон может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает издание Mirror.

Дмитрий Селюк: К примеру, я предложу игрокам «Челси» сыграть за «Томь»… Известный футбольный менеджер Дмитрий Селюк намерен помочь «Томи» игроками.

Рамиз Мамедов: Нынешний «Спартак» создавал Аленичев Бывший защитник «Спартака» Рамиз Мамедов поделился своим мнением о результатах команды в нынешнем сезоне. Он считает, что в успехах красно-белых есть заслуга Дмитрия Аленичева.

Вячеслав Чанов: В «Арсенале» я нужен своему ученику Володе Габулову Тренер вратарей Вячеслав Чанов рассказал о мотивах своего ухода из ЦСКА.

Агент Чигринского: АЕК доволен Дмитрием, им интересовался «Олимпиакос» Агент защитника АЕК Дмитрия Чигринского Александр Панков сказал, что его клиент намерен остаться в команде. Также он сообщил об интересе со стороны «Олимпиакоса».

Вячеслав Чанов покинул ЦСКА Тренер вратарей молодежной команды Вячеслав Чанов принял решение покинуть армейский клуб в связи с переходом в основную команду тульского «Арсенала», сообщается на официальном сайте красно-синих.

Лысцов перейдет в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

Наставник «Севильи» подтвердил интерес к защитнику «Ливерпуля» Сахо Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли прокомментировал информацию об интересе испанского клуба к защитнику «Ливерпуля» Мамаду Сахо.

«Краснодар» объявил о трансфере Куасси в «Селтик» «Краснодар» согласовал переход полузащитника Эбуэ Куасси в «Селтик», сообщается на официальном сайте российского клуба.

Гендиректор «Тосно»: Два сбора проведем в Турции, решили ничего не менять Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о зимних сборах команды.

Защитник «Хоффенхайма», которым интересовался «Челси», согласовал контракт с «Баварией» Как сообщает немецкое издание Kicker, защитник «Хоффенхайма» Никлас Зюле станет игроком мюнхенской «Баварии».

Агент Траоре не знает, останется ли нападающий в ЦСКА Агент нападающего ЦСКА Ласины Траоре Дмитрий Селюк не знает, будет ли ивуариец играть за армейцев в весенней части сезона.

Агент: Активная стадия переговоров ЦСКА с Милановым начнется в марте Мирчо Димитров, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, рассказал о контрактной ситуации своего клиента.

Эмиль Бергстрем: Мы должны подниматься вверх по турнирной таблице Защитник «Рубина» Эмиль Бергстрем рассказал о том, как провел новогодний отпуск.

Жонатас: Хочу забивать в каждой игре Нападающий «Рубина» Жонатас рассказал о том, как провел новогодний отпуск.

Бывший-пресс атташе «Шахтера»: Адриано отбил полголовы Гладкому в потасовке Бывший пресс-атташе «Шахтёра» Руслан Мармазов прокомментировал возможный трансфер в московский «Спартак» нападающего «Милана» Луиса Адриано, а также вспомнил время, которое игрок провел в составе донецкого «Шахтера».