ВИДЕО ДНЯ: Криштиану Роналду заговорил на русском

Нападающий сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду заявил, что мечтает в этом году выиграть Кубок конфедераций и произнес несколько слов по-русски.

- Португалия впервые сыграет на Кубке конфедераций, и я уверен, что это будет великолепный турнир. Конечно, выиграть Кубок – мечта. Но мы знаем, что сделать это будет очень трудно: в турнире примут участие отличные команды, но в футболе все возможно, - сказал Роналду в интервью fifa.com.

Также Роналдо по-русски приветствовал российских болельщиков, сказав «привет» и «на здоровье».

Напомним, Кубок конфедераций состоится этим летом. Португалия сыграет в группе с Россией, Мексикой и Новой Зеландией.