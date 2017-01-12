«Анжи»: В ближайшие дни Жиров присоединится к нам
Защитник Александр Жиров
присоединится к «Анжи» на тренировочном сборе. Об этом сообщает официальный
сайт клуба.
Напомним, ранее «Матч ТВ» сообщил, что Жиров близок к переходу в «Краснодар». Кубанский клуб действительно подписал контракт с игроком, а в «Анжи» он пока будет выступать в аренде.
В
текущем сезоне 25-летний Александр Жиров провел 13 матчей за «Томь».
Сейчас он является свободным агентом.
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