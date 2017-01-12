«Анжи»: В ближайшие дни Жиров присоединится к нам

Защитник Александр Жиров присоединится к «Анжи» на тренировочном сборе. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, ранее «Матч ТВ» сообщил, что Жиров близок к переходу в «Краснодар». Кубанский клуб действительно подписал контракт с игроком, а в «Анжи» он пока будет выступать в аренде.

В текущем сезоне 25-летний Александр Жиров провел 13 матчей за «Томь». Сейчас он является свободным агентом.

Лысцов перейдет в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ





