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«Спартак» и «Локомотив» договорились о переходе Самедова

Источник:  ТАССКомментарии

«Спартак» и «Локомотив» достигли договоренности по трансферу полузащитника Александра Самедова, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

«Игрок еще не подписал контракт со «Спартаком», но договоренность между клубами достигнута. Самедов с большой долей вероятности поедет на первый сбор «Спартака», - сказал источник, не став разглашать сумму трансфера.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» намерен получить за 32-летнего полузащитника 5 миллионов евро.

Первый зимний сбор «Спартака» начнется 18 января.

Напомним, Самедов уже выступал за красно-белых с 2001 по 2005 год.

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