Кучук возглавит «Сталь»
Новым главным тренером «Стали»
(Каменское) станет Леонид Кучук. Об этом сообщают украинские СМИ.
Как информирует Sport Arena, о деталях
соглашения пока неизвестно, но сообщается, что Сталевары представят нового
тренера 16 января, когда команда выйдет из отпуска. Ранее с поста
главного тренера был уволен голландский специалист Якоб Галл.
Леонид Кучук уже работал в Украине – он тренировал
киевский «Арсенал». В России белорусский специалист тренировал «Кубань» и «Локомотив».
«Сталь» занимает девятое место в чемпионате
Украины, имея в активе 14 очков в 18 матчах.
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