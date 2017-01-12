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Кучук возглавит «Сталь»

Источник:  Sport ArenaКомментарии

Новым главным тренером «Стали» (Каменское) станет Леонид Кучук. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как информирует Sport Arena, о деталях соглашения пока неизвестно, но сообщается, что Сталевары представят нового тренера 16 января, когда команда выйдет из отпуска. Ранее с поста главного тренера был уволен голландский специалист Якоб Галл.

Леонид Кучук уже работал в Украине – он тренировал киевский «Арсенал». В России белорусский специалист тренировал «Кубань» и «Локомотив».

«Сталь» занимает девятое место в чемпионате Украины, имея в активе 14 очков в 18 матчах.

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