Гранд-финал Кубка России 2016 пройдет на площадке YOTASPACE

Андрей «Ghostik» Кадык: Мне кажется, что Virtus.pro еще не адаптировались к патчу

Игрок команды Team Empire Андрей «Ghostik» Кадык в интервью порталу Cybersport.ru рассказал о тренировках команды, неудаче Virtus.pro на ESL One Genting 2017, назвал лучших игроков СНГ в 2016 году, а также поделился мнением о самых запоминающихся турнирах прошедшего года.