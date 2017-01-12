Гранд-финал Кубка России 2016 пройдет на площадке YOTASPACE
Федерация компьютерного спорта России сообщила, что с 20 по 22 января на площадке YOTASPACE пройдет гранд-финал Кубка России 2016.
На LAN-финале будут определены чемпионы России по Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и Hearthstone. Финальные поединки будет освещать студия RuHub.
Призовой фонд в 3 850 000 рублей разыграют между собой победители региональных отборочных из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Минеральных Вод, Новосибирска, Казани, Екатеринбурга и Владивостока.
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