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Гранд-финал Кубка России 2016 пройдет на площадке YOTASPACE

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Федерация компьютерного спорта России сообщила, что с 20 по 22 января на площадке YOTASPACE пройдет гранд-финал Кубка России 2016.

На LAN-финале будут определены чемпионы России по Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и Hearthstone. Финальные поединки будет освещать студия RuHub.

Призовой фонд в 3 850 000 рублей разыграют между собой победители региональных отборочных из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Минеральных Вод, Новосибирска, Казани, Екатеринбурга и Владивостока. 

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