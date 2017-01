Шнайдерлин перешел из «МЮ» в «Эвертон» за 20 миллионов фунтов

Полузащитник «Манчестер Юнайдет» Морган Шнайдерлин перешел в «Эвертон», сообщает официальный сайт «ирисок».

27-летний француз подписал контракт, рассчитанный на четыре с половиной года, до июня 2021 года.

Первоначальная сумма сделки составила 20 миллионов фунтов, но за счет дополнительных пунктов стоимость футболиста может вырасти до 24 миллионов.

📝 | @schneiderlinmo4 has signed a deal to the end of June 2021 for an initial £20m fee rising to £24m https://t.co/gOVl7BG5Va #WelcomeMorgan pic.twitter.com/DgucuIH93S