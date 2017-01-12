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Шнайдерлин перешел из «МЮ» в «Эвертон» за 20 миллионов фунтов

Источник:  ФК «Эвертон»Комментарии
Морган Шнайдерлин и Рональд Куман
Морган Шнайдерлин и Рональд КуманИсточник: ФК «Эвертон»

Полузащитник «Манчестер Юнайдет» Морган Шнайдерлин перешел в «Эвертон», сообщает официальный сайт «ирисок».

27-летний француз подписал контракт, рассчитанный на четыре с половиной года, до июня 2021 года.

Первоначальная сумма сделки составила 20 миллионов фунтов, но за счет дополнительных пунктов стоимость футболиста может вырасти до 24 миллионов.

«Эвертон» - большой клуб в истории английского футбола. Мне всегда нравилась атмосфера на их стадионе. Не могу дождаться того момента, как выйду на поле за эту команду», - прокомментировал свой переход Шнайдерлин.

В нынешнем сезоне французский игрок в составе «Красных дьяволов» провел во всех турнирах семь матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.

«Я очень рад этому переходу, потому что знаю этого игрока. Я знаю его качества, как футболиста, так и человека. Он силен характером. Я работал с ним в течение одного сезона в «Саутгемптоне». Он полузащитник, который может играть на разных позициях. Кроме того, он быстр и умен. Шнайдерлин входит в сборную Франции, а теперь он является частью будущего нашей команды», - сказал главный тренер ливерпульской команды, Рональд Куман.

В новом клубе Шнайдерлин будет выступать под вторым номером. 

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