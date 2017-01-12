Александр Самедов: Переход в «Спартак»? Без комментариев

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов не комментирует появившуюся в СМи информацию о том, что «Спартак» и «Локомотив» договорились о его переходе.

- Действительно ли вопрос вашим переходом в «Спартак» решен? – вопрос Александру Самедову от корреспондента «Советского спорта».

- Без комментариев. Сейчас ничего не могу сказать.

Агент игрока Олег Артемов также воздержался от комментариев.

Напомним, ранее появилась информация, что договоренность между клубами достигнута. При этом сообщалось, что «Локомотив» не хотел отпускать Самедова менее чем за 5 млн. евро, а главный тренер «Спартака» Массимо Каррера якобы наложил вето на то, чтобы за Самедова платили более 3 млн. евро.