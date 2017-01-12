Финал КМ по конькобежному спорту, перенесенный из Челябинска, пройдет в норвежском Ставангере
Международный союз конькобежцев (ISU)) принял решение о проведении финала Кубка мира по конькобежному спорту нынешнего сезона в норвежском Ставангере, сообщается на официальном сайте организации.
Соревнования пройдут 11-12 марта.
Напомним, финал КМ должен был пройти в Челябинске, однако в
конце декабря
ISU объявил о переносе соревнований из
этого
города,
следуя рекомендациям Международного
олимпийского комитета после доклада
независимой комиссии Всемирного
антидопингового агентства (WADA).
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