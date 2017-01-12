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Финал КМ по конькобежному спорту, перенесенный из Челябинска, пройдет в норвежском Ставангере

Источник:  ISUКомментарии

Международный союз конькобежцев (ISU)) принял решение о проведении финала Кубка мира по конькобежному спорту нынешнего сезона в норвежском Ставангере, сообщается на официальном сайте организации.

Соревнования пройдут 11-12 марта.

Напомним, финал КМ должен был пройти в Челябинске, однако в конце декабря ISU объявил о переносе соревнований из этого города, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).



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