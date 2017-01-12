Нарсинг перешел из ПСВ в «Суонси»

Вингер ПСВ и сборной Голландии Лусиано Нарсинг стал игроком «Суонси». Об этом сообщает официальный сайт валлийского клуба, выступающего в АПЛ.

Сообщается, что «Суонси» заплатил ПСВ за игрока 4,5 миллиона фунтов. Голландец подписал контракт на два с половиной года. Также отмечается, что Лусиано из-за повреждения икроножной мышцы не сыграет против «Арсенала» в ближайшем матче. В новой команде он будет играть под 28-м номером.

В текущем сезоне 26-летний Лусиано Нарсинг провел 23 матча за ПСВ и забил три мяча при одной голевой передаче.

Лысцов перейдет в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ



