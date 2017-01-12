Эльдар Исаев: Любой игрок может прибыть на просмотр в «Анжи», но только за свой счет

Заместитель генерального директора «Анжи» Эльдар Исаев сказал, что клуб открыт для потенциальных новичков и приглашает их на просмотр.

«Мы открыты для желающих доказать свою состоятельность и попасть в «Анжи». Пожалуйста, те, кто желает продемонстрировать свои качества, могут прибыть на сбор команды. Но только за свой счет. Если клуб в итоге решит подписать контракт с игроком, мы обязательно возместим все понесенные футболистом расходы», - цитирует Исаева официальный сайт «Анжи».

Напомним, ранее стало известно, что на просмотре в «Анжи» находятся 16 игроков.

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