Эльдар Исаев: Любой игрок может прибыть на просмотр в «Анжи», но только за свой счет
Заместитель генерального директора «Анжи» Эльдар Исаев сказал,
что клуб открыт для потенциальных новичков и приглашает их на просмотр.
«Мы открыты для желающих доказать свою состоятельность и попасть в «Анжи».
Пожалуйста, те, кто желает продемонстрировать свои качества, могут прибыть на
сбор команды. Но только за свой счет. Если клуб в итоге решит подписать
контракт с игроком, мы обязательно возместим все понесенные футболистом расходы»,
- цитирует Исаева официальный сайт «Анжи».
Напомним, ранее стало известно, что на просмотре в «Анжи» находятся 16
игроков.
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