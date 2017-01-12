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Na`Vi подписала нового игрока и тренера в состав по League of Legends

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Организация Natus Vincere подписала Егора «JustNo0b» Ерохина и тренера Кристоффера «Utama» Одленда в состав команды по League of Legends.

JustNo0b займет роль запасного игрока, а Utama назначен главным тренером коллектива. Ранее он работал с организациями Different Dimension, DP touch, Enigma Esports и ECV.

«Егор - молодой и перспективный игрок. По окончанию сезона 2016 он собирался прекратить уделять время Лиге Легенд, но мы рады, что он передумал. Весенний сезон 2017 станет хорошей возможностью узнать этого игрока получше и сполна оценить его потенциал

Что касается главного тренера нашей команды, то после объявленных нами трайаутов, лишь пару человек получили возможность познакомиться поближе с командой и продемонстрировать свои навыки. После нескольких недель плотных тренировок мы решили, что именно Кристофферу удалось найти общий язык с игроками, а также проявить свои профессиональные качества», — прокомментировал менеджер состава Natus Vincere по League of Legends — Ярослав «N1ghtEnd» Клочко.

Состав Natus Vincere по League of Legends:

Симон «Zvene» Свенссон
Руслан «Gumbeq» Поздняков
Себастьян «niQ» Робак
Владислав «aMiracle» Щербина
Артур «Skash» Ермолаев 
Егор «JustNo0b» Ерохин (замена)
Кристоффер «Utama» Одленд (тренер)

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