Na`Vi подписала нового игрока и тренера в состав по League of Legends
Организация Natus Vincere подписала Егора «JustNo0b» Ерохина и тренера Кристоффера «Utama» Одленда в состав команды по League of Legends.
JustNo0b займет роль запасного игрока, а Utama назначен главным тренером коллектива. Ранее он работал с организациями Different Dimension, DP touch, Enigma Esports и ECV.
«Егор - молодой и перспективный игрок. По окончанию сезона 2016 он собирался прекратить уделять время Лиге Легенд, но мы рады, что он передумал. Весенний сезон 2017 станет хорошей возможностью узнать этого игрока получше и сполна оценить его потенциал
Что касается главного тренера нашей команды, то после объявленных нами трайаутов, лишь пару человек получили возможность познакомиться поближе с командой и продемонстрировать свои навыки. После нескольких недель плотных тренировок мы решили, что именно Кристофферу удалось найти общий язык с игроками, а также проявить свои профессиональные качества», — прокомментировал менеджер состава Natus Vincere по League of Legends — Ярослав «N1ghtEnd» Клочко.
Состав Natus Vincere по League of Legends:
Симон «Zvene» Свенссон
Руслан «Gumbeq» Поздняков
Себастьян «niQ» Робак
Владислав «aMiracle» Щербина
Артур «Skash» Ермолаев
Егор «JustNo0b» Ерохин (замена)
Кристоффер «Utama» Одленд (тренер)