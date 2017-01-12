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УНИКС обыграл «Бамберг» в Евролиге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между УНИКСом и «Бамбергом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 63:58 в пользу УНИКСа.

В составе победителей 27 очков набрал Кит Лэнгфорд, который стал самым результативным игроком своей команды. У «Бамберга» с 13 очками лучшим снайпером стал Янис Стрелниекс.

УНИКС занимает 12-е место в турнирной таблице. «Бамберг» на 11-й позиции.

Евролига

Регулярный чемпионат

Матч

УНИКС - Бамберг - 63:58

Место и дата

12 января 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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