УНИКС обыграл «Бамберг» в Евролиге
Матч регулярного чемпионата
баскетбольной Евролиги между УНИКСом и «Бамбергом» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 63:58 в пользу УНИКСа.
В составе победителей 27 очков
набрал Кит Лэнгфорд, который стал самым результативным игроком своей команды. У
«Бамберга» с 13 очками лучшим снайпером стал Янис Стрелниекс.
УНИКС занимает 12-е место в
турнирной таблице. «Бамберг» на 11-й позиции.
Евролига
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
12 января 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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