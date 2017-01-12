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Юношеская сборная России разгромила Беларусь и вышла с первого места в четвертьфинал Мемориала Гранаткина

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче третьего тура группового этапа Мемориала Гранаткина-2017 юношеская сборная России победила Беларусь со счетом 3:0.

За нашу команду отличились Дмитрий Вебер, Станислав Лацевич (с пенальти) и Никита Мацхарашвили. 

Россия заняла первое место с девятью очками, со второй строчки в плей-офф вышла команда Латвии, имея в активе четыре очка, на третьей и четвертой позиции расположились сборные Индии и Беларуси с тремя и одним очком соответственно. 

В четвертьфинальной встрече, которая пройдет 15 января и начнется в 19:00, подопечные Михаила Галактионова сыграют с Болгарией.

Мемориал Гранаткина. Результаты пятого игрового дня

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